شاهد بالفيديو.. في انجاز عظيم.. طبيب سوداني يستخرج “فرشاة” أسنان من أمعاء مريض قام بابتلاعها دون تدخل جراحي بمستشفي ولائي





في انجاز وصفه شهود عيان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالكبير والعظيم, نجح طبيب سوداني في انقاذ حياة مريض تعرض للخطر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نجح أخصائي الجراحة العامة دكتور علي بدوي نور الدين في انقاذ رجل قام بابتلاع “فرشاة” أسنان.

الطبيب الذي وجد إشادة الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده والوطن العربي يعمل بمستشفى نيالا بغربي السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد نجح الدكتور المتميز في إخراج الفرشاة من بطن المريض بمدينة نيالا دون الحوجة لتدخل جراحي مستخدماً أحد الأجهزة البسيطة التي مكنته من إنقاذ الرجل دون عملية جراحية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين