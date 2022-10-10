شاهد بالفيديو.. في زواج أسطوري.. شاب سوداني يتزوج من حسناء فلسطينية ويشعل مواقع التواصل ومتابعون: (نحنا كسودانيين مفروض بعد كدة ندعم فلسطين لأنهم أصبحوا نسابتنا)





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وعلى نطاق واسع لقطات من حفل زفاف وصفه المتابعون بالأسطوري, وجمع الزواج شاب وفتاة من جنسيتين مختلفتين.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول وشاهدته محررة موقع النيلين فإن العريس سوداني الجنسية والعروس فلسطينية الجنسية جمع بينهما الحب.

وشهد مراسم حفل الزفاف جمع غفير من أهل الزوج السوداني وأهل الزوجة الحسناء الفلسطينية والذين احتفلوا بالزواج عبر الرقص وضرب الطبول.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أشادوا بالزفاف الذي وصفوه بالأسطورة وكتبوا تعليقات مباركة رصدتها محررة موقع النيلين, ومن أبرز التعليقات تعليق كتبه معلق قال فيه (نحنا كسودانيين مفروض بعد كدة ندعم فلسطين لأنهم أصبحوا نسابتنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين