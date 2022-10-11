شاهد بالفيديو.. ظهور فنانة شبيهة بالمطربة هدى عربي خلال حفل بالسعودية.. تظهر بنفس استايلها ورقصاتها ومعلقون: (هدى فرع السعودية)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنانة سودانية تغني بأحد المسارح بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت المطربة التي شبهها ناشرو المقطع بشبيهة الفنانة الشهيرة هدى عربي وهي تقدم وصلة غنائية على أنغام الأغنية الشهيرة (سيد الفانيلة البيضاء).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وضح الشبه الكبير بين المطربة وبين الفنانة هدى عربي خصوصاً في طريقة الرقص وتشابه الاستايل وفقاً لما كتب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوها بهدى عربي فرع السعودية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين