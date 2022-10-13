لجنة المعلّمين السودانيين: قرار مجلس الوزراء”تخدير





وفق بيانٍ صادرٍ للجنة المعلّمين السودانيين.

قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنّ قرار مجلس الوزراء بخصوص تحسين شروط خدمة المعلّمين، ليس له جدوى حقيقية، لجهة أنّ الزيادة لم تشمل المرتب الأساسي.

وأضافت” بالتالي تصبح لا قيمة لها ونعتقد أنها وسيلة للتخدير ليس إلاّ”.

ودعت اللجنة المعلّمين للمشاركة في موكب الأجور بصورةٍ فاعلةٍ وعدم الالتفات إلى ما سمتها بالمسرحيات الساذجة.

وكانت لجنة المعلّمين السودانيين، قد حدّدت الأحد موعدًا لتسيير موكبٍ إلى مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور.

باج نيوز