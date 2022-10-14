



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2022م

صحيفة الصيحة:

“التغيير” تكشف ملاحظات العسكريين على الإعلان الدستوري.

مسؤول يمني لـ”حميدتي”: السودان بذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في اليمن.

قرار بزيادة أجور المعلّمين واللجنة تتمسّك بـ”موكب الأحد”.

تحرير”62″ أجنبيًا من قبضة عصابات اتجار بالبشر في الخرطوم

صحيفة الانتباهة:

أمجد فريد:”الحرية والتغيير” طلبت وساطة”الآلية الرباعية” بينها البرهان وحميدتي.

الحرية والتغيير: ما حدث لوجدي صالح اعتقال سياسي بغطاء قانوني.

البرهان يزور إثيوبيا.

حادث مأساوي وإصابات وسط طلاب جامعة الخرطوم.

سلفاكير يزور الخرطوم الأربعاء المقبل

صحيفة الجريدة:

دهس طفل بموكب عطبرة.

نقابة المحامين تقاضي النيابة لنشرها إعلانًا يقول إنّ وجدي صالح متّهمًا هاربًا.

تفاصيل جديدة حول تقديم الوظائف بالصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية.

المؤتمر السوداني يستبعد انقسام قوى الحرية.

المحكمة توافق على عرض سانجو ورفاقه على القمسيون الطبي