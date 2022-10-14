الإسلاميون:: لن تكون هناك تسوية من دوننا





جزم القيادي بالحركة الإسلامية أسامة توفيق بأنّه لن تكون هناك تسوية سياسية دون ضمّ الإسلاميين.

ورأى أسامة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، أنّ الحرية والتغيير”المجلس المركزيّ” الخاسر من التسوية القادمة، لرفضهم التوافق الشامل بين جميع المكوّنات السياسية وقيام الانتخابات.

واسترسل ساخرًا” هاتان النقطتان 4 طويلة ما ناسه، اسم الانتخابات يصيبهم بالشلل الرعاش”.

واعتبر توفيق قبول الحرية والتغيير مع المكوّن العسكري أفقدهم نصف قاعدتهم الجماهيرية.

باج نيوز