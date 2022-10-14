شاهد بالصورة والفيديو.. بعد عودته من الاعتزال الفنان سجاد بحري يغني رائعة الهرم عثمان حسين وهو ممسكاً بالفنانة مروة الدولية ويثير غضب جمهور الفنان الراحل





أثار الفنان السوداني المثير للجدل سجاد بحري غضب جمهور الفنان الكبير الراحل عثمان حسين وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول أظهر الفنان سجاد العائد من الاعتزال وهو يردد رائعة الهرم عثمان حسين (عشرة الأيام).

كما أظهر المقطع الفنان سجاد وهو يطلب من الفنانة مروة الدولية الظهور معه في المقطع لتشاركه غناء أغنية (عشرة الأيام) وهو ممسكاً بها خلال جلسة خاصة جمعت بينهما.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد تعرض الفنان سجاد لانتقادات حادة من جمهور الهرم الراحل عثمان حسين والذين طالبوه من خلال تعليقاتهم بالابتعاد عن أغنيات الفنان الراحل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين