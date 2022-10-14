شاهد بالصورة والفيديو.. بفستان مثير للجدل.. الإعلامية السودانية شهد المهندس تشارك متابعيها لحظات “خواطر” والجمهور بسعادة: (الحمد لله شهد رجعت لجسمها الطبيعي)





نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس مقطع فيديو على أحد حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث من خلاله عبر “خواطر” جميلة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت المهندس خلال حديثها لجمهورها وهي ترتدي فستان وصفه المتابعون بالمثير للجدل.

وعلى الرغم من الحديث الإيجابي لنجمة النيل الأزرق السابقة إلا أن الجمهور والمتابعين كان تركيزهم منصب على الزيادة التي طرأت على جسمها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أجمع المتابعين على عودة شهد المهندس لجمالها مع الزيادة الواضحة في جسمها, وكتب أحدهم متغزل: (الحمد لله شهد بدأت تزيد ورجعت لجسمها الطبيعي وشكلها الذي نحبه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين