شاهد بالصورة والفيديو.. لدى لقائه بالحسناء “كرستينا” الفنان السوداني ريحان: (ياريت لو كنت جنوبي)





عبر الفنان والناشط السوداني المثير للجدل ريحان عن استائه الكبير من الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبجسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد رد ريحان على السؤال الذي يوجه له دائماً هل أنت جنوبي؟ ليرد أنه تمنى أن يكون جنوبي, وتغزل في الشعب الجنوب سوداني ووصفه بالشعب الطيب النظيف والجميل.

جاء ذلك خلال استضافته للحسناء الأثيوبية كرستينا بأحد المطاعم بالعاصمة السودانية الخرطوم للرد على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في جلسة تصوير مع كرستينا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين