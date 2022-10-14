المخابرات وشرطة مكافحة الإتجار بالبشر تضبطان الموقع المركزي لعمليات التهريب





تمكن فريق مشترك من جهاز المخابرات العامة وشرطة مكافحة الإتجار بالبشر من ضبط الموقع المركزي الذي يتم فيه إيواء ضحايا التهريب بإحدى ضواحي أمدرمان.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 متهمين رفقة (61) ضحية من جنسيات مختلفة وعدد واحد قطعة سلاح ومؤن غذائية كاملة .

وأعلن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات العامة أن المجموعة الموقوفة قد تم ترتيب وإعداد جوازاتهم بحسب الدول المخطط التهريب إليها موضحا أن العملية تمت بنجاح و أن العصابة أدلت بإعترافات كاملة عن مخطط المسار والوجهات التي سيتم نقل الضحايا إليها ومن بينها منطقة المثلث الحدودية.

وأكد المكتب الصحفي أن القوات المشتركة ظلت تترصد تحركات المجرمين منذ فترة وقامت بالتنفيذ بعد تأكدها من إستكمال حلقات وخيوط الربط بين المهربين وإكتمال المجموعة المعنية بالتهرب.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد هي الأكبر من نوعها وتم تنفيذها في المقر الرئيسي الذي كان يستخدم في تجميع كافة الضحايا القادمين من مناطق مختلفة.

وأشار المكتب إلى أن النجاح كان ثمرة تعاون إيجابي وتنسيق مشترك بين المخابرات العامة وشرطة مكافحة الاتجار بالبشر.

سونا