شرطة الخرطوم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن وفاة”مدثر كمال”





كشفت شرطة الخرطوم، ملابسات وفاة المنتظر مدثر كمال، بحراسة قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة.

وقالت شرطة الخرطوم، إنّه تمّ القبض على المتوفي مدثر كمال، في إجراءات جنائية مدوّنة في مواجهته.

والأربعاء، قالت لجان مقاومة أركويت، إن القوات الانقلابية ألقت القبض على مدثر كمال، وقتلته داخل قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة.

وأشارت الشرطة بحسب بيانٍ توضيحي، أطّلع عليه”باج نيوز”، الجمعة، إلى أنّ مدثر كمال توفي مساء ذات اليوم داخل الحراسة.

وأضافت” على الفور تمّ إتّخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ولتحقيق مبدأ الحيادية والشفافية تمّ تسليم الإجراءات للنيابة لتوليّ التحري فيه والمتابعة مع الطبّ العدلي للحصول علي نتيجة التشريح”.

وأوضحت الشرطة أنّه تمّ اتّخاذ إجراءات تقصي حقائق موازية للإجراءات الجنائية للوصول للحقيقة.

وشدّدت شرطة ولاية الخرطوم، على التزامها بالتعاون مع الأجهزة العدلية وفقًا لما يمليه القانون تحقيقًا للعدالة، مؤكّدةً أنّها ستواجه أيّ تجاوزات فردية أعمالاً لمبدأ تطبيق القانون واجب علي الكافة دون تعسف أو تهاون.

ودعت شرطة الخرطوم أصحاب الأغراض الخاصة الانصراف لمهامهم وفق القانون دون تحيّز أو استقطاب.

باج نيوز