فولكر: تمّ الاتّفاق بين العسكر والمدنيين على فترة انتقالية لعامين





أعرب المبعوث الأممي، فولكر بيرتس عن أمله بقرب الحلّ في السودان، لافتاً إلى وجود اتّفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدّى العامين.

وقال فولكر بحسب وكالة العربية، الجمعة،”أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية”.

وأضاف” الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشدّدًّا على أهمية التوصّل لحلّ بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين”.

وأشار إلى أنّ هناك تقاربًا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة.

وأوضح أنّ محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول.

وشدد بيرتس على أنّه يجب ألا يكون العسكريون جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مضيفا أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية.

واعتبر أنّه لا يمكن للسياسيين أن يمتلكوا جيوشاً خاصة، داعياً إلى دمج الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش، لتتحول إلى أحزاب سياسية. وأردف قائلا إن كل التنظيمات المسلحة في البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

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