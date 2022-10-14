البرهان: الشعب محروم من الفرح و أي طريق لإخراج البلاد لبر الأمان سنسلكه





كشف رئيس مجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تنازلات قدمتها القوى السياسية أعلن ترحيبهم بها في إطار التسوية السياسية المُرتقبة.

وقال البرهان خلال مخطابته مواطني منطقة “البسابير” بولاية نهر النيل ، “إننا ننظر لحال البلد وهمنا أن نرى الشعب السوداني يعيش حياة مستقرة ويأمن على نفسه” و أضاف “هناك بشريات” وقال البرهان: “كل ما وجدنا طريقَاً لإخراج البلاد سنسلكه ولن نتردد ولن ننتظر أحد وأي مبادرة تخرج البلاد لبر الأمان سنسير فيها”.

وأشار البرهان إلى أن الشعب السوداني محروم من الفرح بسبب المخاطر والمالك.

ودعا البرهان للتوافق الوطني الذي يخرج البلاد إلى بر الأمان؛ وقال “نرى المزايدات والتناقضات والكذب والتلفيق في حق المؤسسة العسكرية”.

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