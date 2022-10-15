الشرطة تقر بوفاة الشهيد مدثر كمال بحراسة قسم الامتداد





كشفت شرطة ولاية الخرطوم تفاصيل وفاة منتظر بحراسة قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة وقالت في بيان صحفي امس تناولت بعض الجهات خلال اليومين الماضيين نبأ وفاة منتظر بحراسة قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة باساليب رخيصة دون تجرد لتحقيق كسب رخيص ليس له علاقة بما حدث في اطار مبدأ التقاضي بين الاطراف كافة وهو حق محفوظ للجميع دون تمييز وفي اطار تمليك الحقائق واضحت في بيانها بأنه تم القبض على المذكور يوم الثلاثاء الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢م في إجراءات جنائية مدونة في مواجهته وقد توفي إلى رحمة مولاه مساء ذات اليوم داخل الحراسة وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ولتحقيق مبدأ الحيادية والشفافية تم تسليم الإجراءات للنيابة لتولي التحري فيه والمتابعة مع الطب العدلي للحصول علي نتيجة التشريح. كما تم اتخاذ إجراءات تقصي حقائق موازية للإجراءات الجنائية للوصول للحقيقة.

واكدت شرطة ولاية الخرطوم التزامها بالتعاون مع الأجهزة العدلية وفقا لما يمليه القانون تحقيقا للعدالة وستواجه اي تجاوزات فردية اعمالا لمبدأ تطبيق القانون واجب علي الكافة دون تعسف او تهاون وننبه أصحاب الأغراض الخاصة الانصراف لمهامهم وفق القانون دون تحيز اواستقطاب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة