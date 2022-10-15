لجان المقاومة: جهاز الدولة السودانية استعماري وصنع الميثاق الثوري لتفكيكه





دعت تنسيقيات لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. دعت جماهير الشعب السوداني للخروج في مواكب ٢١ و٢٥ أكتوبر للقضاء على النظام الانقلابي ، وقال الثائر حافظ شقرور في الندوة السياسية التي نظمتها لجان مقاومة مدني عن الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بودمدني دعا كل اللجان للمسارعة والتوقيع .

وقال ان الميثاق صنع لمناهضة للنظام المتأسلم منذ العام ١٩٨٩م وصولا لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وللخروج من الازمات السياسية التىي تعيشها البلاد وصولا لحلول تمكن من قيام دولة سودانية ديمقراطية مستقرة ، وذكر ان الميثاق مطروح للحذف والإضافة والتعديل ، واعتبر ان الاقتصاد السوداني مشوها لجهة انه ظل بلا تطور وقال : معتمدين في الاقتصاد على محصول نقدى واحد وهو القطن بجانب فرض الضرائب والرسوم والجبايات ، واضاف : اقتصادنا متخلف وغير منتج ويعمل على افقار الريف ويحتاج لمعالجة جذرية ، ولفت شقرور الى ان الميثاق هو أول شكل لوثيقة سياسية اعتمدت على الدراسات الواقعية والقراءات باستخدام المناهج العلمية للوصول لمجموعة من الحلول المقترحة القابلة للحذف والتعديل والإضافة. فيما قال الناطق الرسمي لتنسيقيات لجان ولاية الخرطوم د.محمد عصمت ان جهاز الدولة السودانية استعماري وصنع الميثاق لتفكيكه، واضاف: من الملاحظ ان هناك تطورا كبيرا في لجان المقاومة وهي ترنو لكسر الدائرة الشريرة للحكم الشمولي، واشار الى ان الميثاق فكرة لتكوين أرضية لبناء دولة جديدة .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة