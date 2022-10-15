7 آلاف طالب يكملون التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي في يومه الأول





اكدت الإدارة العامة لمركز المعلومات بوزارة التعليم العالي بأن عدد الذين دخلوا نظام التقديم الإلكتروني وتعاملوا معه من الطلاب وصل إلى 15689 طالباً وطالبة، أكمل منهم 7461 طالباً وطالبة إجراءات تسليم اسنمارة التقديم إلكترونياً، حيث جاءت ولاية البحر الأحمر في المركز الأول بتقديم أكثر من 12% من العدد المتوقع للتقديم من طلاب الولاية في الدور الأول، وجاءت ولاية كسلا في المركز الثاني بتقديم أكثر من 7% من العدد المتوقع للتقديم من طلاب الولاية، بينما احتلت ولاية القضارف المركز الثالث في نسبة الطلاب المتوقع تقديمهم من الولاية في اليوم الأول وذلك بنسبة فاقت الـ 6%.

وطمأنت الطلاب وأسرهم بسير عملية التقديم الإلكتروني بسلاسة ويسر، مؤكدة على مضاعفة الجهد لتقديم خدمة مثلى لجميع الراغبين في التقديم لمؤسسات التعليم العالي.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة