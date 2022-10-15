أثيوبيا تزرع “500” شتلة بالسودان





أكد السفير الاثيوبي بالسودان بيتال أميرو، أزلية العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا والتعاون المشترك في كافة المستويات.

وقال السفير أمام مبادرة زراعة وتعزيز الأخوة الأفريقية “الجمعة” ، إن هنالك ثقافة وعادات وتقاليد وأعراف تربط بين الشعبين، وأشار إلى أن الشباب هم قادة مستقبل البلدين.

وكشف عن مبادرة إصحاح البيئة وإيقاف الزحف الصحراوي التي تقام في كل الدول الأفريقية بعنوان: “زراعة وتعزيز الأخوة الأفريقية”، تزرع أثيوبيا فيها سنوياً ملايين الشتول، وبغرض توطيد العلاقات وتعزيز الأخوة مع دول الجوار.

وأشار إلى امتداد البرنامج لعدة دول مجاورة لأثيوبيا منها السودان، واصفاً علاقة البلدين بالأزلية والوطيدة.

وفي السياق، أكد مدير الإدارة العامة لوزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، د. صالح محمد ،أن العلاقات السودانية الإثيوبية هي علاقات قديمة ومستوطنة بدأت منذ فترة طويلة، مشيراً إلى تطوير العمل بين الشعبين من خلال إدماجهم في المجتمع والمناطق المشتركة.

من جانبها، نوهت الأمينة العامة لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، سلمى محمد محجوب ،إلى أهمية عكس تراث وعادات الدول، وقالت إن المجلس أصبح الدبلوماسية الشعبية منذ إنشائه عام 1958 لتطوير العلاقات بين الشعوب بعيداً عن الصرعات السياسية، وأضافت:

“زراعة 500” شتلة بغابة السنط من قبل السفارة الإثيوبية يدل على بناء العلاقات القوية بين الشعبين.

صحيفة اليوم التالي