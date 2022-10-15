الشعبية جناح الحلو: التسوية ستكون على حساب مصالح الانقلابيين





قطع القيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو زاهر عكاشة ان التسوية السياسية التي يجرى الإعداد لها ستظل محفوفة بالمخاطر لجهة أنها ستكون على حساب مصالح أحد الأطراف الذين وصفهم بالانقلابيين، وقلل من ان تكون الخطورة في انقسام المعارضة السياسية، وأشار عكاشة في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان الخطر يكمن في الانقسام الداخلي لمن وصفها بالقوى الانقلابية بسبب حالة التناقضات التي تعيشها، وجزم بأنهم كانوا يتجنبون الصدام الداخلي فيما بينهم، لافتا إلى ان الانقلابيين كانوا يحاولون التماسك الا ان الواقع أكد ان الانقلاب هشا وساقطا، وعزا قبولهم بالحوار بسبب أن تلك القوى قد وصلت لقناعة كاملة ان هذا الانقلاب قد سقط ولايملك القدرة على المضي قدما للأمام، بجانب ان الانقلاب قد فشل في مدارة انقسامه، مشيرا إلى ان مآلات الأوضاع هي التي أجبرت قواه على قبول الحوار، ورجح ان يكون ذلك لكسب مزيد من الوقت وما أسماها بالمناورة السياسية، وأستبعد ان يكون لدى قادة الانقلاب أي ايمان بالديمقراطية والحرية، وتوقع عكاشة ان تؤدي الخطوة لتحريك جمود المشهد السياسي والعمل على ايجاد ارضية للحوار الجاد بهدف إستعادة مسار التحول الديمقراطي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة