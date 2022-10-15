بمعزل عن السودان .. سلفاكير يشكل لجنة لاستكشاف نفط ابيي





شكل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لجنة لاستكشاف النفط بمنطقة أبيي بدون إخطار أو مشاورة السودان في الخطوة.

ووفقاً للتلفزيون الرسمي لدولة الجنوب، فإن سلفاكير أعلن عن تعيين أرب دينق أكول رئيساً للجنة و ميان وول دينق نائباً له، وتم تكليف اللجنة بإنشاء إطار تعاون لتطوير النفط والموارد الطبيعية الأخرى في منطقة أبيى.

ووفقاً للقرار، وجه سلفاكير بتحقيق أعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنلوجية و التواصل مع المجتمعات لضمان مشاركتهم والتواصل مع الشركاء الدوليين لتطوير النفط الطبيعي والموارد في المنطقة.

وفقًا للقرار ستواصل اللجنة مع وزارة البترول وأي مؤسسات حكومية أخرى ذات صلة ، تقديم التوجيهات اللازمة.

ووفقاً لصحيفة “ديلى نيشن” الكينية فإن قرار سلفاكير بتعيين لجنة يقوض جهود التعاون بين السودان وجنوب السودان، وأرجعت الصحيفة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها حديثًا ستنفذ استكشاف النفط في منطقة أبيي دون استشارة سابقة أو اتفاق مع السودان.

ترجمة : إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي