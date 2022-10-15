



*قائد سلاح المدرعات اللواء احمد عبود ينسف لهيئة الدفاع مرافعتها ويدلي بشهادة قوية..*

*كيف تحول شاهد الاتهام الي شاهد دفاع والمحامي يطلب تحديد جلسة اخرى*

*المقدم مدثر مساوي وصل الإذاعة ومنع إذاعة البيان وأبلغ رئيس الأركان واستنجد بالقوات الخاصة لحمايته*

*العميد حاتم هو من توسط بين رئيس اركان البرية والإنقلابيين الذين سيطروا على المدرعات*

*مصدر بهيئة الدفاع: أقوال اللواء عبود مفاجئة وربما تُغير مسار القضية*

الخرطوم-مونتي كاروو-15-10-2022-خاص

ادلي اللواء الركن احمد صالح عبود قائد سلاح المدرعات السوداني الثلاثاء الماضي بشهادته امام محكمة المحاولة الانقلابية والتي تعقد جلساتها بمباني اكاديمة كرري بمنطقة وادي سيدنا العسكرية برئاسة اللواء الركن عباس محمد عثمان.

ودخل اللواء احمد صالح الي قاعة المحكمة بطريقة تقليدية وجلس في منصة الاسئلة، وفق ما رصده مراسل مونتي كاروو ، وبدأ بالحديث بانه يريد ان يسجل اشادته الرسمية لابنائه الضباط والجنود المعتقلين ووصفهم بانهم ابناءه وزملاء يفتخر بهم وان القوات المسلحة ستظل تحترم تاريخهم وتفتقد وجودهم بين صفوفها، وكانت تلك مفاجأة للحضور، ثم عرج اللواء عبود بالحديث عن انه قاد وزامل عدد من الموجودين في قفص الاتهام وانه يشعر بالاسف لما هم فيه لكن يقول ان رسالتهم وصلت لاعلي سلطة في البلاد وانهم كانوا مثالا في الامانة والالتزام المهني والاخلاقي، ثم بدا يسرد التفاصيل بانه عرف من اركانحربه – سكرتيره- الرائد معاوية بان هناك قوى سيطرت علي رئاسة سلاح المدرعات بالشجرة والوحدات الفرعية التابعة لها وان معاوية ومعه ضباط اخرين الان في وسط هذه المعمعة وان اللواء عبد الباقي بكراوي متمركز في شعبة العمليات ويدير عملية السيطرة، ومعه ثلاثة من اركان حرب عمليات السلاح وقال انه تلقي اتصالاً آخر من العقيد الركن محمد حسن منوفلى والنقيب حذيفة من استخبارات الشجرة، ولكنه لم يتمكن لبعض الوقت من الاتصال بالمقدم مهندس هاشم الهبيكة رئيس شعبة الاستخبارات بسلاح المدرعات ليفهم منه ما يجري لكنه عرف ان المقدم مدثر محمد علي الشهير بمدثر مساوي ضابط المواقع الخارجية – وصل الي مباني الاذاعة واعاق اذاعة اي بيان او سيطرة على الاذاعة وان المقدم مساوي سارع بابلاغ رئيس الاركان واتصل باللواء محمد حسان قائد القوات الخاصة لينجدوه اذا اعتدي الانقلابيون عليه.

ومن ثم جاءته اتصالات من هيئة القيادة – تتحفظ مونتي كاروو عن نشر تفاصيلها- وطلبوا منه التحرك الي مكتبه بالمدرعات واعادة السيطرة علي هذه الوحدات واكد انه تواصل ايضا مع الرائد الفاتح الذي نظم عملية دخوله لسلاح المدرعات بعد تسليم بكراوي ومجموعته لمواقعهم وانه دخل الي هناك ووجد ان العميد حاتم احمد محمد -دفعة اربعين ضابط دروع سابق- قد جاء كوسيط من رئيس اركان البرية وقتها الفريق عصام كرار وسمح له الانقلابيون بالدخول وتفقد المواقع قد سبقهم ونظم عملية الدخول

وفي سؤال عن اي دور للعميد خالد الحاج نفي عبود ان يكون هناك علاقة لخالد الحاج باجهاض لتحرك مجموعة بكراوي او ان يكون للدعم السريع صلة بهاشم الهبيكة وخالد الحاج واكتفي بوصفهم بانهم ضباط ملتزمون بخط القيادة العامة ولا يتصرفون خارج دائرة السيستم. وعن علمه بتعرض احد الضباط المذكورين اعلاه الي الضرب او التهديد من الانقلابيين ومحاولة اطلاق نار عليه افاد بانه لا يعرف شئ عن هذا ولم يتلقي اي بلاغ من اي ضابط او فرد بهذا الخصوص بل كل ما يعرفه ويؤكده وهذه شهادة للتاريخ كما وصفها بانهم ” كانوا في غاية الانضباط والمهنية والتزموا بقانون الجيش ولم يعتقلوا احداً او يتعرضوا لمنشأة او زميل“ وعن تفسيره لما قاموا به اجاب انه يرى “ان هؤلاء الضباط كانت لديهم رسالة يريدون توصيلها وان ضلوا بها السبيل لكن اعتقد ان رسالتهم وصلت وهذا ما سمعته بنفسي من القائد العام ومن رئيس الاركان لان هناك رأي عام في الجيش مؤيد لكثير مما يقولونه لكن انا لا تعليق لي الا الالتزام بتعليمات القيادة العامة.”

وعند سؤاله علي تعليق اللواء معتصم عباس التوم رئيس لجنة التحقيق في خلاصة الاقوال بانه ” لايوجد دليل مادي قاطع ولكن هناك قرائن قوية بان هذا العمل تم بتعليمات او مباركة من رئاسة اركان القوات المسلحة“ قال انه لا يملك اجابة تجاه هذا الكلام وليس لديه تعليق.

وقال مصدر بهيئة الدفاع لمونتي كاروو بان اقوال اللواء عبود جاءت مفاجأة لهم ربما تغيير مسار القضية برمتها خاصة بعد ان نسفت شهادة اللواء ابراهيم جالي واللواء معتصم عباس التوم ، الاسس القانونية لتهمتي (تقويض النظام الدستوري وشن الحرب علي الدولة والتمرد) لان شهادته كانت مطلوبة ضمن قائمة هيئة الاتهام باعتباره شاهد اثبات لكن الاقوال التي ادلي بها جعلت مقعده يتحول ١٨٠ درجة بحسب الخبراء، مما اضطر ممثل الدفاع الي تغيير اسئلته التي كانت تفترض من عبود موقف اخر لكنه قام بنسف الاساس الذي بنوا عليه تقدير موقفهم السابق مما اضطر الدفاع ان يطلب من رئيس المحكمة جلسة اخري

خدمة الاخبار العاجلة من #مونتي_كاروو

الخرطوم-مونتي كاروو-15-10-2022-خاص