شاهد بالفيديو.. الموضوع يعبر خارج الحدود.. مواطن سعودي يحرض جكسا على عدم إعادة “الفانيلة” لحسن تسريحة ويعلن تضامنه معه





أصبح الترند الذي أطلقه الكوميديان السوداني حسن تسريحة حديث الساعة والشغل الشاغل لصفحات مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أطلق تسريحة ترند خطف “فانيلته” الشهير من قبل شخص يدعى حسن جكسا والذي رفض إعادتها.

وبعض تداول الموضوع على منصات مواقع التواصل السودانية اشتهر الترند ووصل للملكة العربية السعودية عبر مواطن سعودي قام بتصوير مقطع صغير حول الموضوع.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حرض السعودي حسن جكسا خاطف “الفانيلة” على عدم إعادتها لحسن تسريحة مؤكداً تضامنه معه فيما ذهب إليه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين