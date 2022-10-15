شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يقلدون الفنان بلة ود الأشبة وهو يغني أعلى المسرح وتفاعل الجمهور معه بطريقة مضحكة





صور أطفال سودانيون مقطع فيديو صغير وجد حظه من التداول والشهرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قلد الأطفال من خلال المقطع المتداول فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة وهو يغني أعلى المسرح.

كما جسد الأطفال دور الجمهور المتفاعل مع الفنان والذي يحاول الصعود لمعانقة الفنان ولكن محاولتهم تفشل بسبب منعهم من قبل أفراد الحراسة بالمسرح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد خطف المقطع ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تفاعل معهم مشيداً بموهبتهم الكبيرة في التقليد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين