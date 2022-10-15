شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تصرخ وتدخل في حالة هستيرية لحظة ركوبها الجمل وجمهور مواقع التواصل يسخر منها: (الشلاقة ليك شنو؟ ركوب الجمال خلوهوا للرجال)





وثقت فتاة سودانية لرحلة قامت بها رفقة بعض صديقاتها إلى منطقة جبل أولياء الشهيرة جنوبي الخرطوم وحرصت الفتاة على تصوير الجمل الذي يستخدمه صحبه كنوع من السياحة للزوار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قبلت الفتاة تحدي ركوب الجمل, ولكنها ومجرد وقوف الجمل وهي على ظهره أخذت تصرخ صراخات واضحة.

كما دخلت في حالة هستيرية من الخوف ما دفع صاحب الجمل لإيقافه من أجل إنزالها بعد أن تعالت أصوات صرخاتها في المكان.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من خوفها, حيث كتب لها أحد المعلقين (الشلاقة ليك شنو؟ ركوب الجمال خلوهوا للرجال).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين