شاهد بالفيديو.. عبر قصيدة قوية.. شاعر سوداني يفتح النار على آية أفرو وحسن تسريحة (لقيتو البلد خالية من مسؤول أمرضتونا مرض شق الكبد بالطول)





نظم الشاعر السوداني الشاب الفرجوني قصيدة قوية عكس من خلالها حال البلد وما وصلت إليه وذلك عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد هاجم الشاعر الذي وجد الاشادة التقدير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عدد من النجوم الذين اكتسحوا الساحة حديثاً.

والمح الفرجوني من خلال قصيدته بحسب مونتاج أحد المتابعين إلى الراقصة آية أفرو والكوميديان حسن تسريحة, حيث قال في مقطع من قصيدته (لقيتو البلد خالية من مسؤول أمرضتونا مرض شق الكبد بالطول).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين