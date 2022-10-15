الجيش: مقتل (5) أشخاص وإصابة آخرين في أحداث عُنف قبلي بلقاوة





قُتل (5) أشخاص وجُرح (9) آخرون من المسيرية والنوبة في أحداث عُنف شهدتها بعض أحياء مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، بعد احتكاكات بين بعض المكونات الاجتماعية بالمنطقة يومي ١٤ و١٥ أكتوبر.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، تم إضرام النار في بعض المنازل ونهب بعض الممتلكات الخاصة في أحياء “كردفاي ودبكاية”، وأضافت: تدخّلت القوة العسكرية الموجودة بالمنطقة والمكونة من القوات المسلحة والدعم السريع وعناصر من الشرطة على مدى اليومين، وفصلت بين الطرفين المتنازعين وإخلاء المصابين وتأمين السوق المحلي والمرافق الحيوية.

صحيفة السوداني