الخرطوم تحدد موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس البديلة





حددت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم موعد نتيجة امتحانات شهادة التعليم الأساسي البديلة للعام ٢٠٢٢م، وقالت إن النتيجة ستعلن يوم غد الأحد.

وقال مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي زكريا محمد محمود حبيب في تصريح صحفي إن الامتحان البديل قد أدى غرضه تماما وحقق أهدافه إذ بلغت نسبة النجاح ٦’٨٨% من جملة الجالسين وعددهم (٤٥٢٢٠) تلميذ وتلميذة.

ودعا التلاميذ والتلميذات معرفة نتائجهم من المحليات التي جلسوا بها.

وأوضح أن استخراج نتيجة الامتحان البديل ستكون يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م ، وذلك لحين إكمال الإجراءات الفنية للاستخراج.

وقال” يمكن التقديم للاستخراج عبر مكاتب الشؤون التعليمية بالمحليات”.

ودعا مديري المدارس الثانوية إلى قبول إفادة النتيجة الصادرة من مكاتب الشؤون التعليمية بالمحليات لحين بدء استخراج الشهادة في الموعد المعلن.

صحيفة الصيحة