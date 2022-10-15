تراجع في أسعار السيارات





كشفت جولة لـ(الصيحة) عن تراجع أسعار السيارات في دلالة السوق المركزي، وأكد تجار استطلعتهم الصحيفة أن الأسعار شهدت تراجعاً رغماً عن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.

وبحسب تجار وصلت أسعار الاكسنت من موديل ٢٠٠٠ إلى موديل ٢٠٠٧ ما بين (٢) مليار، إلى (٢.٥٠٠) مليار، والعربة الدبدوب الخليجي من (٣) مليارات إلى (٣٥٠٠) مليار جنيه، والاكسنت المضلع من (٣) مليارات، إلى (4) مليارات جنيه ،والتوسانات من الشكل القديم إلى موديل ٢٠٠٩ تتراوح اسعارها من (3) مليارات، إلى (4) مليارات جنيه، والتوسان الشكل الجديد من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥ من خمسة ونصف إلى ثمانية ونصف مليار جنيه، على حسب النظافة، والسحلية من موديل ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ تتراوح من اثنين وثمانمائة مليار جنيه، إلى ثلاثة وخمسمائة مليار جنيه، والمنفوخة تبدأ من (٤) مليارات إلى (٥) مليارات جنيه، والكلك من اثنين وثمانمائة مليار جنيه إلى (٤) مليارات جنيه، على حسب اللون والنظافة، والسنتافي بنزين مكنة صغيرة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ تبدأ من (٤) مليارات إلى (5) مليارات جنيه، والسنتافي المكنة الكبيرة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ بـ (3) مليارات جنيه، إلى ثلاثة وسبعمائة مليار جنيه، والكيا اسبورتاج من موديل٢٠١١ إلى ٢٠١٥ تبدأ من أربعة ونصف مليار جنيه، إلى (6) مليارات جنيه ،

والريو من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ من (٣) مليارات جنيه، إلى ثلاثة ونصف مليار جنيه، والمورنق ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ تتراوح من ثلاثة ونصف مليار جنيه، إلى أربعة ونصف مليار جنيه، فيما وصلت أسعار المستوبيشي اللانسر الشكل القديم من (2) مليار جنيه، إلى (٤) مليارات جنيه، والقرش القديم من ثلاثة ونصف إلى أربعة ونصف مليار.

والقرش من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧ مكنة صغيرة والمكنة الكبيرة الأسعار من أربعة ونصف مليارات جنيه، إلى خمسة ونصف مليار جنيه، والمكنة الكبيرة من (6) مليارات جنيه، إلى (7) مليارات جنيه،والكورلات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ الأسعار من ستة ونصف مليار جنيه، إلى (7) مليارات جنيه، الالنترا من ٢٠١١ _ ١٥ تتراوح من (٤) مليارات جنيه، إلى (٥) مليارات جنيه.

صحيفة الصيحة