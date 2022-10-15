سياسية
اجتماع لمركزي الحُرية والتغيير “الأحد” لإجازة الموقف التفاوضي مع المكون العسكري
عقد المكتب التنفيذي لتحالف الحُرية والتغيير اليوم “السبت” اجتماعاً استمر لـ6 ساعات أجاز فيه أجاز الموقف التفاوضي التفصيلي مع المكون العسكري.
وقال قيادي بالتحالف لـ”باج نيوز”: سيعقد المجلس المركزي غداً الأحد، اجتماعاً بدار حزب المؤتمر السوداني لإجازة الموقف التفاوضي، موضحًا أن الموقف التفاوضي يتضمن القضايا التفصيلية التي لا تكتب في الإعلان السياسي والدستوري.
وأوضح: الإعلان السياسي يقول قِوى الثورة، الموقف التفاوضي يُعرّف قِوى الثورة.
باج نيوز