سياسية

اجتماع لمركزي الحُرية والتغيير “الأحد” لإجازة الموقف التفاوضي مع المكون العسكري

2022/10/15
الحرية 1
قوى الحرية والتغيير

عقد المكتب التنفيذي لتحالف الحُرية والتغيير اليوم “السبت” اجتماعاً استمر لـ6 ساعات أجاز فيه أجاز الموقف التفاوضي التفصيلي مع المكون العسكري.
وقال قيادي بالتحالف لـ”باج نيوز”: سيعقد المجلس المركزي غداً الأحد، اجتماعاً بدار حزب المؤتمر السوداني لإجازة الموقف التفاوضي، موضحًا أن الموقف التفاوضي يتضمن القضايا التفصيلية التي لا تكتب في الإعلان السياسي والدستوري.
وأوضح: الإعلان السياسي يقول قِوى الثورة، الموقف التفاوضي يُعرّف قِوى الثورة.

باج نيوز

2022/10/15