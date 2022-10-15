وزير المالية يدعو لتعزيز جهود السودان فى تحقيق النهضة الاقتصادية





أكد د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي ان السودان يعمل على إيجاد إصلاحات اقتصادية واللجؤ إلى الموارد الذاتية .

وأشار في كلمته في إجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد هذه الايام بواشنطون بحضور وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، أفغانستان و باكستان أشار إلى التطورات الإقتصادية التي يشهدها السودان خاصة في القطاع الزراعي مبينا حاجة هذا القطاع إلى المدخلات داعيا إلى تعزيز الجهود للعمل على تطويره وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم والذى لا يتحقق الا بتقديم الدعم اللازم له داعياً إلى تعزيز الجهود للعمل على تحقيق النهضة الإقتصادية فى السودان مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بالدعومات التى قُدمت للسودان في العام 2021 .

تجدر الاشارة الى ان السودان يشارك في إجتماعات صندوق النقد الدولي ضمن المجموعة الإفريقية الأولى (مجموعة جنوب الصحراء) والتي تتكون من 22 دولة منها تنزانيا ، السودان ، جنوب افريقيا ، بورندي وناميبيا. والتي تجمع بين محافظي البنوك ووزراء المالية والمجتمع المدني والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص والاكاديميين بهذه الدول.

وكالة سونا