مطالب بزيادة عدد نيابات حماية المستهلك بالسودان





شدد الاجتماع المشترك بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ونيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، على إحكام التنسيق وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.

واكد الاجتماع على سرعة تسليم التقارير الفنية للبلاغات والدعاوى القضائية، مع التأكيد بأن ذلك يخدم سرعة البت في قضايا المستهلك،

ونوه الاجتماع إلى أهمية تحديد منسق بين الجانبين لسهولة التواصل وإكمال المعاملات.

وأعلن رئيس نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، محمود سيد أحمد، عن تكليف وكيل نيابة لمتابعة الإجراءات مع المواصفات، ودعا لزيادة النيابات بولاية الخرطوم لتشمل المحليات السبع، وكذلك الانتشار في الولايات.

وأثنى محمود على جهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتعاون ودعمها لعمل حماية المستهلك وإحكام التنسيق بين الجهات المختصة وتشكيلها للفريق الموحد لحماية المستهلك عبر آلية منظومة حماية المستهلك لتعمل جميعها تحت مظلة واحدة بعيداً عن العصبيات المهنية، الأمر الذي يساعد في تنفيذ الحملات المشتركة وضبط السلع المخالفة.

وفي السياق، قطعت المديرة العامة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد باستعدادهم لتقديم الدعم الفني للنيابة، وتسليم نتائج العينات في أسرع وقت وفقاً لإجراءات الاختبار، بجانب التنسيق المحكم في تنفيذ الحملات الروتينية والنوعية واجتماعات دورية للمتابعة والتقييم والتقويم .

صحيفة اليوم التالي