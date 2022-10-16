شاهد بالفيديو.. الفنان عثمان بشة يتدخل ويمنع جكسا من إعادة “الفانيلة” لحسن تسريحة بعد أن وصفها بــ (المقددة)





لا تزال “فانيلة” الكومديان حسن تسريحة متصدرة للترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد أسابيع من تداول القصة الكوميدية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد شكى حسن تسريحة من سرقة فانيلته الشهيرة من قبل شخص يدعى جكسا والذي رفض إعادتها.

وأشرك تسريحة في درامته الجديدة عدد من النجوم أبرزهم الفنان عثمان بشة الذي قابل سارق الفانيلة جكسا طالباً منه إرجاعها له بعد دخوله كوسيط.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد جلس بشة من جكسا ولبى له طلبه بالغناء له ولكن بعد استلامه للفانيلة الضجة أعادها للسارق مطالبه بعدم اعادتها لتسريحة بعد أن وصفها بــ(المقددة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين