ترك يدعو بإعادة تاهيل طريق “وقر -هداليا”





قطع والي كسلا خوجلي حمد عبدالله باهمية إستقطاب جهد الشباب في خدمة المجتمع، وقال في الاحتفال بتدشين

مشروع نهضة التعليم بمحلية وقر ،الذي يحتوي على دعم ميز المعلمين “23” ،وتوزيع مدخلات تعليمية إلى جانب توزيع مستلزمات دراسية ل “540 “من التلاميذ والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

قال إن ما رأيناه في إطار دعم التعليم كان جهدا لرجال وقفوا بقوة لخدمة أهلهم.

وفي السياق قال مدير التعليم بالمحلية مصطفى محمد مصطفى ، أن المعينات تعد إضافة حقيقية للتعليم مشيراً إلى معاناة المحلية في الخريف،وتوقع أن يساهم الدعم المقدم في انجاح العملية التعليمية.

ونوه مصطفى، لاشكاليات التي تواجه التعليم بالمحلية منها النقص الحاد في المعلمين وعمال المدارس فضلا عن أهمية تسوير المدارس.

ونوه المدير التنفيذي للمحلية وقر محمد طاهر شيبة، بإن المشروع يستهدف “11” الف تلميذ بالمحلية، واشار الى جهود تمليك عربة لإدارة التعليم للمساهمة في عملية التوجيه ، تعهد بتوفير المحلية لمتطلبات إدارة التعليم .

وامتدح شيبة ،اهتمام شباب المحلية بالعمل على إنجاح المشروع الذي شارك في دعمه عدد من الخيرين برعاية الناظر. وأوضح أن تكلفة المشروع تبلغ “11” مليون جنيه ساهم ديوان الزكاة فيها بمبلغ “4670” جنيه والمحلية” 2700″ جنيه وذلك بهدف النهوض بالتعليم وتمكينه بوقر

وامتدح شيبه تعاون مجتمع المحلية في كل القضايا خاصة الشباب. وأضاف بأن المحلية تعمل بأن يكون التعليم من اولى المشاريع التي سيتم تسخير إيرادات المحلية له والصحة ومعاش الناس.

ووعد مدير عام وزارة التربية والتوجيه ماهر الحسين ،بدعم سير التعليم ،وتلبية الاحتياجات التي تتقدم بها المحلية.

وقال إن تعاون المدير التنفيذي أدى إلى توفير مدخلات التعليم إضافة إلى تعاون مدير تعليم الأساس بالمحلية

ومن جانبه دعا ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، إلى إهتمام حكومة الولاية بالتعليم في المنطقة. وتطرق إلى الرسوم المفروضة والمبالغ الضخمة وانعكاسها على الأسر

دعا إلى تكوين لجنة تساهم في مساعدة الفقراء المساكين من التلاميذ.

ونادي ترك بمراجعة وإعادة توفير الأدوية وتجديد بطاقات التأمين الصحي إضافة إلى مراجعة طريق وقر -هداليا ومخاطبة المركز لإعادة تأهيل الطريق.

صحيفة اليوم التالي