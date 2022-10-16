الشرطة تضبط (مدافع)





ألقت مكافحة المخدرات فرعية ولاية وسط دارفور القبض على متهم وبحوزته عدد من الأسلحة الثقيلة وعدد من الزخائر.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة ) فان هذه الضبطية تمت في إطار العمل الميداني اليومي حيث اشتبه أفراد الشعبة في شخص يقود دراجة نارية بدون لوحات تم إيقافه وعند التفتيش عثر الفريق على عدد واحد مدفع هاون وعدد واحد مدفع اربيجي وعدد (11)دانة اربيجي وعدد (6) عبوه اربيجي وعدد(333) طلقة قرنوف وذلك بمحلية (ازووم) منطقة ( رونقاتاس ) تم اقتياده لقسم الشرطة التي باشرت أعمالها في فتح البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المتهم ومن ثم تقديمه للمحاكمة.

صحيفة الصيحة