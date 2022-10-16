اتحاد المخابز : دقيق مستورد غير مطابق للمواصفات يغزو السوق





كشف الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال، عن وجود دقيق وصفه بـ “الردئ” وغير مطابق للمواصفات مستورد من دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة، يغزو الأسواق.

وقال الجلال لـ” الحراك” إن بعض المخابز تعمل على شرائه ويقومون بخلطه بالدقيق المحلي لصناعة الخبز،بهدف تقليل حجم التكلفة لضمان الاستمرار في العمل.

وكشف عن وجود ماسماه بـ “الفوضى” بالمحليات في “تصاديق المخابز” وقال أي مواطن عندو ديوان أمام المنزل يريد أن يصدقه “مخبز” بدون المواصفات المتبعة في تصديق المخابز، معلنا عن تصديق (700) مخبز خلال (6) أشهر، مشيراً إلى أن المخابز الجديدة تفوق حاجة ولاية الخرطوم، بالتالي قرر العديد من ملاك المخابز بيعها ومغادرة سوق العمل،نتيجة الوفرة في الخبز وقلة الطلب من قبل الجمهور، وأكد عدم وجود مشكلة تواجه أصحاب المخابز، متعلقة بمدخلات الإنتاج،مثل الدقيق والغاز.

الخرطوم _أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي