وزير الداخلية يصدر قرارات مهمة





أصدر وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر قراراً وزارياً بالرقم (532)الخاص بتعين مدراء القوات ادناه:-

أ/الفريق اول شرطة /د بشير الطاهر بشير الجعلي- مدير قوات الجمارك

ب/الفريق شرطة (حقوقي) /عثمان عطا مصطفي محمد نور -مدير قوات الدفاع المدني

ج/الفريق شرطة (حقوقي) / محمد ابراهيم عوض الله محمد – مدير قوات حماية الحياة البرية

د/الفريق شرطة (حقوقي) / ياسر عمر أبوزيد حسين – مدير قوات السجون

كما أصدر وزير الداخلية قراراً وزارياً بالرقم (533) للعام 2022م الخاص بتعين مساعدي مدير عام قوات الشرطة على النحو أدناه:-

ا/فريق شرطة/ د . عبد المنعم محمد عبد القيوم – مساعد المدير العام للشئون المالية.

ب/فريق شرطة (حقوقي) / نصر الدين محمد عبد الرحيم – مساعد المدير العام للمرور .

ج/فريق شرطة (حقوقي) /الصديق العبيد عبد الله محمد – مساعد المدير العام لقوات الاحتياطي المركزي.

د/فريق شرطة (حقوقي) / عثمان الحاج عثمان معلا- مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم .

ه/فريق شرطة (حقوقي) / موسى شرة احمد سليمان – مساعد المدير العام للتدريب.

و/فريق شرطة (حقوقي) / صديق عبد الله عبد القادر الحسن- مساعد المدير العام للإمداد .

ز/فريق شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين الماحي- مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات.

ح/فريق شرطة(حقوقي) / د . ابراهيم احمد شمين عبد الله – مساعد المدير العام للجنايات والأمن.

ط/فريق شرطة (حقوقي) / يحى محمد احمد التوم – مساعد المدير العام للشئون الإدارية والتخطيط .

صحيفة الصيحة