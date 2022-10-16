وزير الداخلية يصدر قرارات مهمة
أصدر وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر قراراً وزارياً بالرقم (532)الخاص بتعين مدراء القوات ادناه:-
أ/الفريق اول شرطة /د بشير الطاهر بشير الجعلي- مدير قوات الجمارك
ب/الفريق شرطة (حقوقي) /عثمان عطا مصطفي محمد نور -مدير قوات الدفاع المدني
ج/الفريق شرطة (حقوقي) / محمد ابراهيم عوض الله محمد – مدير قوات حماية الحياة البرية
د/الفريق شرطة (حقوقي) / ياسر عمر أبوزيد حسين – مدير قوات السجون
كما أصدر وزير الداخلية قراراً وزارياً بالرقم (533) للعام 2022م الخاص بتعين مساعدي مدير عام قوات الشرطة على النحو أدناه:-
ا/فريق شرطة/ د . عبد المنعم محمد عبد القيوم – مساعد المدير العام للشئون المالية.
ب/فريق شرطة (حقوقي) / نصر الدين محمد عبد الرحيم – مساعد المدير العام للمرور .
ج/فريق شرطة (حقوقي) /الصديق العبيد عبد الله محمد – مساعد المدير العام لقوات الاحتياطي المركزي.
د/فريق شرطة (حقوقي) / عثمان الحاج عثمان معلا- مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم .
ه/فريق شرطة (حقوقي) / موسى شرة احمد سليمان – مساعد المدير العام للتدريب.
و/فريق شرطة (حقوقي) / صديق عبد الله عبد القادر الحسن- مساعد المدير العام للإمداد .
ز/فريق شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين الماحي- مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات.
ح/فريق شرطة(حقوقي) / د . ابراهيم احمد شمين عبد الله – مساعد المدير العام للجنايات والأمن.
ط/فريق شرطة (حقوقي) / يحى محمد احمد التوم – مساعد المدير العام للشئون الإدارية والتخطيط .
صحيفة الصيحة