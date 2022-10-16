الخرطوم..إيقاف توزيع”3000″دولار وسلاح ناري





تمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الدوحة أم درمان تحت المادة 117 ج ووضع المضبوطات معروضات في البلاغ تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن إيقاف شبكة إجرامية متّخصصة في توزيع العملات الأجنبية بالمحلات التجارية والمولات، وبحوزتهم مبلغ وقدره 3000 دولار وسلاح ناري.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأحد، أنّ شعبة عمليات كرري الفيدرالية أوقفت الشبكة التي تضم ثلاثة أشخاص.

وأشار إلى أنّه تمّ رصد النشاط الإجرامي لشبكة إجرامية مكونة من ثلاثة متهمين تقوم بتوزيع عملة (دولار) في المحلات الكبيرة ، والمولات، والشوارع العامة.

وأضاف” تمّ تكوين فريق ميداني متخصّص تحت إشراف رئيس الشعبة وقيادة ميدانية لضابط شرطة لمتابعة هذه المجموعة ورصد نشاطها الإجرامي وأماكن تواجدها”.

وأكمل” في الوقت المناسب تمّ استدراجهم لموقع الكمين الذي تم إعداده بدقة متناهية حيث حضر المشتبه بهم بعربة (بوكس) موديل 2020 ماركة استورم وتمّت مباغتتهم ومداهمتهم بسرعة فائقةٍ”.

وتابع” أسفرت العملية عن ضبطهم وعند تفتيش العربة خاصتهم تم ضبط عدد 30 ورقة من فئة الـ 100 دولار بإجمالي مبلغ 3 آلاف دولار وسلاح ناري”.

باج نيوز