بعد زيارة للقسم الشمالي .. مساعد مدير عام شرطة الخرطوم يصدر توجيهًا





تقول شرطة الخرطوم إنّ ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار عن زيارة وزير الداخلية لقسم شرطة الخرطوم شمال لا يمسّ الحقيقة بشيء وأن الشرطة ماضية في القيام بواجباتها القانونية والدستورية.

وجّه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم عثمان الحاج عثمان معلا، بإزالة المخالفات القانونية، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لإعادة تنظيم العمل، بعد زيارة روتينية إلى مبنى القسم الشمال، للوقوف على سير العمل الإداري والجنائي.

والأحد، تفقّد معلا مبنى القسم الشمالي وسير العمل بالإنشاءات الجديدة بالقسم بالطابق الأوّل، في إطار زياراته التفقدية للأقسام والمباني تحت التشييد في حدود مسؤوليته.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، أنّ معلا، تفقّد المكاتب الإدارية والحراسات كإجراء روتيني للتأكّد من أنّها مهيّأة بما يحفظ كرامة المنتظرين وسلامتهم ومطابقتها لحقوق الإنسان التى كفلها لهم القانون.

وشملت توجيهات معلا ترفيع القسم بتعيين ضابط برتية العميد شرطة، لتولي مهام وواجبات رئيس القسم نسبة لأهميته من الناحية الجنائية.

باج نيوز