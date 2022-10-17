الجاكومي: لا تستطيع أي قوة إلغاء مسارات اتفاق جوبا





قال رئيس مسار الوسط محمد سيد أحمد سر الختم، الجاكومي إنه لا يمكن إلغاء أو إبعاد المسارات التي تم عليها التوقيع في سلام جوبا، وأضاف “لا تستطيع أي قوة إلغاء المسارات”، مؤكداً أن هذا اتفاق تم عبر وثيقة وعبر اتفاق دولي متفق عليه ولا يمكن الإخلال بالاتفاق.

وقال الجاكومي في حوار مع (الصيحة) ينشر اليوم، إن المسار مجمَّد من بعد التوقيع عليه ولم يتحرَّك أي خطوة إيجابية، موضحاً بأن هنالك اتفاقا في الوثيقة بأن يتم (30 %) من الثروة لمسار الشمال، وكذلك مسار الشرق ومسار الوسط ولم يتم ذلك، وأضاف “لا يستطيع شخص إبعاد المسارات”، وتساءل “من يبعدنا؟”.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة