أوتشا: قلقون من ترحيل (19) ألف نازح إلى موقع جديد قرب كوستي





ردّت رئيس الاتصالات والتحليل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” صوفي كارلسون على سؤال لـ(الصيحة) حول ما إذا كانت السلطات المحلية قد أجبرت (19) ألف نازح على الرحيل إلى موقع جديد قرب مدينة كوستي، ردت بقولها “إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تهجير قسري”، لكنها ذكرت بأن المفوض السامي “ينتظر الإبلاغ عن ذلك لجميع الأطراف المعنية لضمان نقل الأشخاص طواعية”.

وذكرت المسؤولية الأممية في تصريح لـ(الصيحة) بأن “أوتشا” لم تتلق أنباءً عن عمليات نقل قسري للنازحين، لكنها أشارت إلى أن المواقع السابقة كانت 4 مدارس، واقترحت الحكومة الموقع الجديد لأن العام الدراسي بدأ بالفعل في جميع أنحاء السودان.

وفيما يتعلق بتجهيزات الموقع الجديد، ذكرت كارلسون بأنه تم بناء حوالي 414 خيمة بالكامل من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوداني، وهناك إمكانية للحصول على الخدمات الطبية وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع حصة شهرية على النازحين، وبررت كارلسون القلق العميق والمُستمر الذي أبدته منسق الشؤون الإنسانية إلى أن المفوض السامي يتابع عن كثب عملية النقل ويقوم بتعبئة الموارد للاستفادة من الخدمات الأساسية في الموقع الجديد في أسرع وقت مُمكن.

صحيفة الصيحة