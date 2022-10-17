التربية الخرطوم: الناجحون في امتحانات الأساس البديلة يقبلون باتحادالمعلمين والمدارس الخاصة





أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس البديلة بالولاية، والتي وصلت لجميع مكاتب الشؤون التعليمية بكافة محليات ولاية الخرطوم، وأضحت متاحة للتلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم لمعرفة ذلك استعداداً للتعامل مع المرحلة المقبلة وفق ما تحصلوا عليه.

وقالت الوزارة وفقا لـ”سونا”: التلاميذ والتلميذات الناجحون في نتيجة هذه الامتحانات سيتم قبولهم باتحاد المعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الحرفية، شأنهم شأن كل الناجحين في نتيجة الامتحانات الرئيسية السابقة ممن لم يتحصلوا على درجة القبول للفصول النظامية بالمدارس الحكومية(175) درجة، وأي درجات يتحصلون عليها تعتبر لهم نجاحاً فقط لأنهم جلسوا لامتحانات الدور الثاني.

صحيفة اليوم التالي