وزير المالية: البلاد بحاجة لمدخلات القطاع الزراعي





قال وزير المالية ، د. جبريل إبراهيم، إن البلاد بحاجة للمدخلات الزراعية لتطوير القطاع .

وأكد لدى مخاطبته اجتماعات صندوق النقد الدولى المنعقدة بواشنطن تجاه البلاد للإصلاحات الاقتصادية واللجوء للموارد الذاتية لتعظيم ايراداتها.

وأشار جبريل إلى التطورات الاقتصادية في البلاد خاصة في القطاع الزراعي، مبيناً حاجة القطاع إلى المدخلات.

ودعا إلى تعزيز الجهود للعمل على تطويره وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم مضيفاً أن ذلك لا يتحقق إلا بتقديم الدعم اللازم له.

صحيفة السوداني