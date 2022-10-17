بعد تسليمه نفسه اسرة وجدي صالح تحذر وتصدر بيانا





بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من اسرة الاستاذ وجدي صالح عبده

ان مايتعرض له الاستاذ وجدي صالح من استهداف واضح من الانقلاب ومحاولة تشويه سمعته لن يجدي والشعب السوداني كله يعلم من الفاسد ومن الذي يتستر بالاجهزة العدلية

وهذا الاستهداف الذي تم صباح اليوم الاحد 16 أكتوبر بالقسم الشمالي لن يزيده الا قوة واننا نحمل البرهان و الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته مما يتعرض له وان محاولاتهم اليائسة لكسر ارادته لن تزيده الا صلابة ومهما حدث فالأستاذ وجدي صالح سيظل مرفوع الراس موفور الكرامة.

لا لعسكرة القضاء.

16 اكتوبر 2022

صحيفة الصيحة