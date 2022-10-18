شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يلقي خطبة دينية مؤثرة وقصيرة ويحصد إشادات مريديه ومتابعيه





نال الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين إشادة محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاءت الإشادات بشيخ الأمين عقب ظهوره وهو يتحدث في خطبة قصيرة ومؤثرة أمام عدد من مريديه.

وأكد الشيخ في حديثه الذي وجد اعجاب الكثيرين أن الدين المعاملة وضرب مثلاً برجل يصلي بالناس لكنه نمام ويغتاب الناس ويتحدث عنهم منوها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (لا يدخل الجنة نمام).

كما ضرب مثلاً برجل آخر يسكر لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه حميدة مذكراً بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه (الدين عند الله المعاملة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين