شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشرح للفتيات معنى كلمة (شوقر دادي): هو رجل كبير في السن يملك أموال كثيرة وعاوز منك حاجة جسدية فقط..فضحتونا حاولوا أفهموا الحاجة قبل تقولوها





شرحت ناشط سودانية المعنى الحقيقي لاسم الرجل (شوقر دادي) والذي أصبح هدف بعض الفتيات على اعتبار أنه غني ويملك أموال طائلة يسهل استنزافه مادياً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد صدمت الناشطة التي تم وصفها بالحسناء الفتيات بعد تفسيرها لكلمة (شوقر دادي) والتي أصبحت مصطلح متداول عند الفتيات دون معرفة معناه.

الناشطة أكدت في حديثها أن كلمة (شوقر دادي) تعني رجل كبير شديد في السن ومرطب وعنده قروش, وما عاوز منك غير حاجة جسدية وبدفع ليك قروشها مقابلها.

وحذرت الناشطة من خلال حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين الفتيات من تداول العبارات والكلمات دون معرفة معناها, حيث قالت: (حاولوا أفهموا الكلمة قبل ما تقولوها وتحوموا بيها في السوشيال ميديا لأنكم فضحتونا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين