شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تعلن عن تحولها من تشجيع الهلال لتشجيع نده المريخ وتكشف عن الأسباب التي دفعتها لذلك





أحتفل بعض أنصار نادي المريخ السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الإعلامية الشهيرة فاطمة كباشي عن تحولها لتشجيع النادي الملقب بالزعيم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت كباشي في مقطع فيديو أعلنت من خلاله تحولها لتشجيع الزعيم بعد أن كانت تشع الهلال في وقت سابق.

المذيعة التي يلقبها البعض بحسناء الإعلام السودان أكدت أن تشجيعها للهلال في بداياتها كان سببه مشاهدتها لبعض أفراد أسرتها بما فيهم والدها وهم يشجعون الهلال.

وواصلت فاطمة حديثها الذي رصده محرر موقع النيلين: كنت هلالابية حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه لمدينة الأبيض في عمل لصالح الليلة الثقافية التي نظمها نادي المريخ بالأبيض وشارك فيها بالغناء الفنان طه سليمان.

وتابعت: في اليوم التالي من الليلة كانت مباراة المريخ وضيفه الأهلي طرابلس الليبي, بالفعل دخلت الاستاد وشاهدت جمهور المريخ وهو يرسم لوحة جميلة ومن هنا بدأ حبي للمريخ.

وختمت كباشي حديثها مباركة لجمهور المريخ التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كما كشفت عن معاناتها في تلك المباراة التي تابعتها على أعصابها على حد تعبيرها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين