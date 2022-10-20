شاهد بالفيديو.. ما هي حقيقة سخرية الإعلامي المصري “جو شو” من الكوميديان السوداني حسن تسريحة وزميله جكسا؟





أثار الكوميديان السوداني حسن تسريحة حالة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع فيديو تتحدث عن فقدانه لفانلته.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تعرض تسريحة لانتقادات كبيرة وسخرية الواسعة وذلك بعد تضخيمه لمحتوى الفانيلة عبر زيارته لعدد من الفنانين والمشاهير لمشاركته الترند.

حديثاً نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي المصري الشهير يوسف حسين صاحب برنامج (جو شو) وزعم ناشروا المقطع أن جو شو سخر من تسريحة.

لكن متابعات محررة موقع النيلين تشير إلى أن حديث الساخر المصري تم خلال حلقة قديمة كان يتحدث من خلالها عن أشخاص بعينهم لكن بعض النشطاء قاموا بفبركتها بوضع صورة تسريحة ورفيقه في الدراما جكسا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين