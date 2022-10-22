شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تواصل إثارة الجدل وتفجرها داوية: (حضن فضيل عادي وسوف أسلم على محمد رمضان بالأحضان أيضاً)





دافعت الراقصة والمودل السودانية الشهيرة آية أفرو عن نفسها أمام الانتقادات والسخرية التي تتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو في ترويج لبرنامج المطب الذي يبث على مواقع التواصل وأجابت من خلال البرنامج الذي سيعرض قريباً على بعض الأسئلة الساخنة.

وبحسب الترويج المتداول فقد وصفت أفرو لقطة سلامها على الممثل عبد الله عبد السلام بالعادية بعد أن أعتبرته نمبر ون في السودان.

وعن ردة فعلها إذا اتيحت لها فرصة مقابلة نمبر ون التمثيل في الوطن العربي الممثل المصري محمد رمضان أجابت آية أفرو بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بأنها ستسلم عليه بالأحضان أيضاً كما فعلت مع فضيل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين