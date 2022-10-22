شاهد بالفيديو.. تعبيراً عن إعجابه بها.. شاب سوداني يضع صورة الفنانة إيمان الشريف على “الركشة” التي يعمل بها والفنانة ترد عليه بتدوينة خاصة





لفت سائق “ركشة” سوداني أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار وهو يزين الركشة الخاصة بها بصورة الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت ركشة الشاب المعجب بالفنانة إيمان الشريف وهو يضع صورتها خلف الركشة مع تشغيل أغنياتها على جهاز تشغيل الأغاني الموجود بالركشة.

فيديو الشاب وصل للفنانة إيمان الشريف والتي نشرت تدوينة خاصة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشادت فيها بالشاب.

وكتبت الشريف بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (حمد الزول البسيط الطيب ربنا رزقو بي الحاجه البسترزق منها زول مجتهد وانشاءالله ربنا يرزقو كمان كمان).

وتابعت تدوينتها التي حظيت بتفاعل المئات من متابعيها: (احترمو واقدرو وافتخر جدا انو من جمهوري وكل الحب والتقدير ليك يا احمد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين