شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية توجه رسالة للمغتربين وتثير بها ضجة غير مسبوقة: (نسوانكم لمن يكونوا تعبانات وسواقين ترحال والركشة يقوموا بالمهام الخاصة نيابة عنك ما تزعل)





أثارت فتاة سودانية ضجة غير مسبوقة بعد نشرها لرسالة مثيرة للجدل نالت بسببها السخط والغضب والانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خاطبت الفتاة في رسالتها التي قامت بتصويرها عبر فيديو قامت بنشره المغتربين وخصصت مغتربين السعودية تحديداً.

وأكدت الفتاة في حديثها أن مغتربين السعودية هم الأكثر تواصلاً مع الفتيات على مواقع التواصل المختلفة, وذكرت في حديثها أن المغترب يغادر السودان ويفعل ما يحلو له دون مراعاة لزوجته الكادحة.

وقالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين أن المغتربين يفعلون ما يحبون من تواصل مع البنات وغيره وعندما تنظر زوجته لرجل آخر هنا يبدأ الزعل من الطرف الثاني.

كما أكدت في حديثها الذي وجهته للمغترب (نسوانكم لمن يكونوا تعبانات وسواق ترحال والركشة وبتاع اللبن يقوموا بالمهام الخاصة ما تزعل).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال المعلقين فقد جاء الرد من سيدات دافعن بشدة عن أزواجهن المغتربين حيث كتبت إحداهن تعليق حصد آلاف الاعجابات قالت فيه رداً على حديث الفتاة: (لحمدلله بنات رجال وبنات اصول ولم الراجل يغيب نحنا زاتنا بنبقي رجال وهو انتي هسي لو عندك راجل بتطلعي وبتقولي كلامك دا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين