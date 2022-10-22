شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني شاب يدخل المذيعة ريان الظاهر في “فتيل” على الهواء مباشرة





استضافت المذيعة السودانية الشابة والمتألقة ريان الظاهر عبر أحد برامجها التي تقدمها على شاشة قناة النيل الأزرق شاعر شاب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الشاعر الشاب ماجد أحمد قاسم قرأ للمذيعة ريان الظاهر أحد قصائده التي تتحدث عن صدمة فتاة في حبيبها.

وطلب الشاعر من المذيعة أن تجيبه على أسئلته التي طرحها داخل القصيدة الشعرية على أن تتخيل أنها هي الفتاة التي عانت من نفس الصدمة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وضعت الريان بالفعل نفسها في موقف الفتاة لتعترف بعد نهاية القصيدة بأنها كانت مجبرة على إجابة الأسئلة المطروحة ليجيبها الشاعر (دخلتك في فتيل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين